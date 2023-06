Nejpopulárnější startup podle veřejnosti. Od 1. do 30. června může kdokoliv nominovat svůj oblíbený startup, od každého člověka se počítá vždy jeden hlas. Celkem 20 projektů s největším počtem nominací postupuje do finále, ve kterém opět hlasuje veřejnost. Od 1. do 31. srpna může každý poslat jeden hlas pro jeden startup. Firma s největším počtem hlasů se stává vítězem kategorie Cena popularity.